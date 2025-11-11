La Protección Civil portuguesa emite alerta por lluvias, vientos fuertes y oleaje marítimo

La Protección Civil precisó en un comunicado que se trata de la depresión Claudia, que generará "precipitaciones persistentes, a veces fuerte y acompañadas de tormentas" en todo el territorio, viento "fuerte" del sur, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral y de hasta 110 kilómetros por hora en las zonas montañosas, y agitación marítima "fuerte", con olas de hasta 4,5 metros de altura.

Esto podrá resultar en inundaciones en zonas urbanas, desbordamientos de ríos y riberas, inestabilidad y deslizamientos en zonas con pendientes, la contaminación de fuentes de agua potable por material calcinado durante los incendios rurales que se registraron el pasado verano y carreteras escurridizas, entre otros efectos.

Por ello, hizo una serie de recomendaciones para minimizar sus impactos, como garantizar que los sistemas de drenaje están desbloqueados, retirar los objetos que puedan ser arrastrados por la lluvia, tener cuidado al desplazarse por zonas boscosas o próximas al mar y ríos, y evitar atravesar zonas inundadas.