La ultaderecha arremete contra Jara en último debate antes de las presidenciales en Chile

A diferencia de los debates anteriores, que tuvieron un tono más moderado y en los que los candidatos evitaron las confrontaciones directas, en esta ocasión hubo varios momentos de tensión, a menos de una semana de que más de 15,6 millones de chilenos elijan al sucesor del progresista Gabriel Boric, que no puede optar a la reelección.

“Es fácil prometer, es fácil decir ‘nosotros vamos a arreglar la vida de todos’, pero lo han gastado todo en 'apitutados' (enchufados), en convenios, en distintas situaciones irregulares permanentes y constantes”, espetó Kast a la exministra de Trabajo de Boric, quien encabeza una inédita coalición desde los democristianos hasta el Partido Comunista (PC).

Kast, que va segundo en las encuestas, aunque con poco margen a la tercera posición, llamó a Jara “la ministra del desempleo” y tildó de “populista” al Gobierno actual por “prometer y no hacer nada”.

Kaiser, abanderado de una nueva extrema derecha más radical y libertaria que la de Kast, por su parte, acusó al PC de votar en contra de todas las leyes de seguridad y se preguntó de manera irónica cuál sería la participación del partido de Jara en materia de seguridad si esta llega a La Moneda.

“(Jara) promete y el Estado está quebrado, no sé de dónde va a sacar la plata si no quieren ahorrar”, añadió el diputado libertario, que ha ido subiendo en los sondeos desde las últimas semanas y se disputa el tercer lugar con la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que ha tenido un papel secundario en el debate.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia chilena que hay dos candidatos competitivos de ultraderecha y con opciones de pasar al balotaje del 14 de diciembre.

“No vine aquí a pelear con los candidatos de la derecha, que ya suficiente problemas tienen entre ellos, viene a hacer propuestas”, rebló Jara, que lidera los sondeos pero sin los votos suficientes para ganar la Presidencia en primera vuelta.

El debate se centró principalmente en la crisis de seguridad y la economía, las dos principales preocupaciones ciudadanas, aunque también hubo espacio para temas relacionados con los derechos sociales, las libertades individuales y la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), un tema aún abierto en Chile.

Como ha sido la tónica habitual de toda su campaña, Kast evitó responder a los temas que le incomodan, entre ellos el aborto, la píldora del día después y la dictadura, de la que en campañas anteriores (2017 y 2021) se mostró partidario.

“Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos", rehuyó.

"Cuando se le pregunta una cosa lo evade y eso no sirve para ser presidente de Chile", dijo Jara, quien reiteró que "suspenderá o cancelará" su militancia comunista si es electa para mandar una señal de que representa a una coalición más amplia y trató de desmarcarse de la gestión de Boric.

La abogada y administradora pública aseguró que tiene un "estilo" distinto al mandatario y que, por ejemplo, a diferencia de Boric, ella sí que se hubiera levantado para saludar al presidente argentino, Javier Milei, durante la investidura el sábado del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

Chile celebrará el 16 de noviembre las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia y también elecciones parlamentarias, en las que se elegirá a la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado.