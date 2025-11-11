Lanzan en la COP30 un plan para cerrar la brecha hídrica en Latinoamérica y el Caribe

Actualmente, 145 millones de personas de la región carecen de acceso a agua potable, 323 millones no cuentan son sistemas adecuados de saneamiento y 150 millones viven en zonas con escasez hídrica.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en lo relacionado con sobre agua potable y saneamiento, se calcula que se deben triplicar o incluso quintuplicar las inversiones anuales en el sector.

El proyecto, una iniciativa conjunta de la Global Water Partnership, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se inspiró en el Programa de Inversión en Agua para África (AIP, por sus siglas en inglés).

Según se dio a conocer este martes en la COP30, el plan será respaldado por un panel de alto nivel de jefes de Estado y líderes globales que trabajará en la consecución de los recursos para implementar proyectos resilientes al clima en agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos en la región.

Durante el evento, representantes de países como Brasil, El Salvador y Granada destacaron la urgencia de invertir en agua como base para la salud, la seguridad alimentaria y la dignidad.

La Iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital (FNUDC), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Universidad de Oxford (Watermarq).