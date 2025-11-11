Los Javis ('Paquita Salas') se separan como pareja pero siguen trabajando juntos

Fuentes cercanas a la pareja española han confirmado a EFE la ruptura, que fue adelantada este martes por el diario El País, que afirmaba que siguen trabajando en la película 'La bola negra', su próximo proyecto profesional.

Calvo y Ambrossi empezaron escribiendo y dirigiendo obras teatrales para luego saltar al cine y la televisión, como ocurrió con 'La llamada', una propuesta escénica que estrenaron en el Teatro Lara de Madrid y que luego llevaron al cine en 2017 con gran éxito.

Otras de sus creaciones han sido la serie 'Paquita Salas', 'La Veneno', 'La Mesías', 'Mariliendre' y 'Pedro x Javis', su personal homenaje al director español Pedro Almodóvar.

Para 2026 han anunciado 'La bola negra', película en la que se acercarán a la figura del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca desde una perspectiva 'queer'.

Además de participar en diversos programas de televisión, como Drag Race España y Operación Triunfo, Los Javis -que se conocieron en 2008- presentaron la gala de los Premios Goya de la Academia de Cine de España junto a la cantante y actriz española Ana Belén en 2024.