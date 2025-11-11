Los talibanes condenan el ataque suicida que causó 12 muertes en Islamabad

"El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán expresa su profundo pesar y condena por las explosiones en la capital (de Pakistán), Islamabad", dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano.

El ataque, según confirmó el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, tuvo lugar este martes en Islamabad frente a un juzgado.

Según el Ejecutivo de Pakistán fue un ataque suicida en el que murieron doce personas y otras 27 resultaron heridas.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes atribuyeron la posible autoría del ataque al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes.

Un portavoz del TTP, Mohammad Khorasani, negó que el TTP estuviese involucrado en el ataque en Islamabad.

Pakistán acusa a Afganistán de refugiar a miembros del TTP que llevan a cabo supuestos ataques terroristas en territorio paquistaní. Por su parte, Kabul niega estas afirmaciones.

Islamabad y Kabul vivieron en octubre uno de sus peores episodios de tensiones de las últimas década, con enfrentamientos armados en su frontera.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes retomaron el poder en Kabul en agosto de 2021.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de facto de Afganistán también ha mostrado sus condolencias a las autoridades de la India y a los familiares de los fallecidos en una explosión que se produjo ayer en el centro de Nueva Delhi y en la que murieron al menos ocho personas.

Las autoridades indias investigan este incidente sin descartar ninguna hipótesis.