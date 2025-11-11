Milán sube un 1,24 % en una sesión favorable para las bolsas europeas

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,25 % hasta situarse en los 47.048,25 enteros.

Durante la primera jornada de la semana se intercambiaron unos 589 millones de acciones por un valor de unos 3.928 millones de euros (unos 4.553 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró la sesión en positivo al igual que el resto de bolsas europeas, alentadas por un cierto optimismo entre los inversores tras el acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal de Estados Unidos.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos, y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Los títulos con mejor desempeño fueron la marca de moda de lujo Brunelo Cucinelli, que subió un 5,34 %, seguido del grupo automovilístico Stellantis (4,13 %), la energética Saipem (3,94 %), la farmacéutica Recordati Ord (3,67 %) y la productora de bebidas alcohólicas Campari (3,03 %).

En el lado de las pérdidas, destaca la caída de la operadora de infraestructuras inalámbricas italiana Inwit, con un descenso del 11,76 %, después de que la empresa revisara a la baja sus previsiones para el periodo 2026-2030.

También cayeron el gigante de defensa Leonardo (-1,67 %), el operador de lotería Lottomatica (-1,37 %), el grupo de multiservicios Hera (-0,65 %) y la cementera Buzzi (-0,30 %).