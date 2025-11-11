Miles de agricultores griegos protestan en Atenas para denunciar la crisis del campo

Con pancartas en las que se leía "salven la ganadería" y "sin agricultores no hay alimentos ni futuro", los manifestantes procedentes de Tesalia, Macedonia, el Peloponeso y Creta se concentraron ante el Ministerio de Desarrollo Rural y las oficinas del organismo estatal de pagos OPEKEPE, al que acusan de una gestión ineficaz y de que no tienen más opción que la movilización.

La situación de agricultores y ganaderos se ha visto empeorada por la suspensión temporal de pagos de OPEKEPE, paralizados tras destaparse un escándalo millonario de fraude con fondos comunitarios.

Las organizaciones agroganaderas dieron al Gobierno un plazo hasta finales de noviembre para responder a sus demandas y convocaron una reunión panhelénica el día 23 para definir nuevas protestas.

El presidente de la Unión Nacional de Cooperativas Agrícolas (ETHEAS), Pavlos Satolias, afirmó que "no se puede seguir así" y acusó al Ejecutivo de tener "el problema agrario en piloto automático".

El presidente de la Unión Agrícola de Naxos, Dimitris Kapounis, advirtió de que "el sector primario está muriendo" y que Grecia podría afrontar "un problema alimentario" si no se toman medidas.

Ante la presión del sector, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunció un aumento del 50 % en el límite de gasóleo con devolución del impuesto especial y aseguró que el Gobierno mantiene un diálogo continuo para apoyar al campo y agilizar los pagos del organismo estatal OPEKEPE.

Una de las principales quejas se refiere a los retrasos en las compensaciones a agricultores de Grecia central afectados por la tormenta Daniel de 2023 y otras catástrofes climáticas, como la prolongada escasez de agua en varias regiones del país.

La protesta coincide con la persistencia de brotes de viruela ovina y caprina y, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, Grecia ha notificado 52 focos solo entre enero y abril de 2025, con más de 400 animales afectados.

Desde 2023, los brotes han causado la muerte de más de 300.000 animales y pérdidas superiores a los 350 millones de euros, al tiempo que la Comisión Europea advirtió en julio de que las medidas aplicadas hasta ahora no bastan y pidió reforzar los controles.