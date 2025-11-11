Modi dice que los responsables de la explosión en India serán llevados ante la Justicia

"He estado en contacto con las agencias de investigación durante toda la noche. Los conspiradores no serán perdonados y todos los responsables serán llevados ante la Justicia", declaró Modi, quien se encuentra en una visita de Estado de dos días a Bután.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, transmitió también sus condolencias y afirmó que las agencias de seguridad llevan a cabo una investigación "rápida y exhaustiva" sobre la explosión registrada el lunes por la noche cerca del Fuerte Rojo, sin que se haya descartado ninguna hipótesis.

"Las principales agencias de investigación del país están llevando a cabo una pesquisa rápida y exhaustiva, cuyos resultados se harán públicos próximamente. Quiero asegurar (...) que los responsables de esta tragedia serán llevados ante la Justicia", dijo Singh en un evento en la capital india.

El ministro del Interior, Amit Shah, aseguró previamente que “todas las posibilidades están siendo exploradas” y prometió una investigación exhaustiva sobre el incidente, ocurrido alrededor de las 19:00 horas (13:30 GMT) del lunes cuando un vehículo explotó en un semáforo en una de las zonas más turísticas de la ciudad.

La India permanece en alerta máxima en la capital y en los principales estados del país, con refuerzo de la seguridad en aeropuertos, estaciones y edificios gubernamentales, mientras las fuerzas fronterizas intensifican los controles en las fronteras con Pakistán y Nepal.