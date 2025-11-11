Netanyahu no garantiza a EE.UU. la salida de Gaza a miembros de Hamás atrapados en Rafah

Según informó a EFE una fuente cercana al primer ministro, Netanyahu "no se comprometió ante los estadounidenses a liberar a los terroristas de Rafah" en la reunión que mantuvo ayer lunes en Jerusalén con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir el estado del alto al fuego en Gaza.

Se calcula que decenas de milicianos de Hamás están escondidos en la zona de Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y en la que se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el mes de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista.

En dos días en los que se temió por la ruptura de la tregua, el 19 y el 28 de octubre, Israel acusó a militantes de Hamás haber atacado a sus tropas en Rafah, y haber matado a un militar israelí el primero de los días y de otros dos el segundo.

Israel lanzó esos días una oleada de bombardeos en toda la Franja de Gaza que mataron a alrededor de 150 personas, según afirmó el Ministerio de Sanidad gazatí, y luego anunció que volvía a instaurar el alto el fuego.

En ambas ocasiones, Hamás y su brazo armado, las Brigada Al Qasam, se desvincularon de esos ataques. Al Qasam llegó a afirmar que el contacto con los remanentes de sus unidades en esa área está cortado desde la reanudación de la ofensiva israelí en marzo de este año, tras un alto el fuego que duró dos meses.

En un comunicado difundido por las Brigadas Al Qasam el pasado domingo, el brazo armado de Hamás aseguró que Israel es responsable del enfrentamiento con sus miembros en Rafah, quienes "se defienden dentro de un área bajo su control".

"Que el enemigo sepa que en el diccionario de las Brigadas Al Qasam no existe el principio de rendición ni de entregarse al enemigo", aseguraron en la nota.

No ha trascendido ninguna información oficial de la reunión ayer entre Kushner y Netanyahu, en la que finalmente no participó el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, sino un representante suyo.