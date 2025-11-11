ONG de Túnez denuncian suspensiones de varias asociaciones por parte de las autoridades

Túnez, 11 nov (EFE).- Varias organizaciones de Túnez denunciaron este martes el aumento de las suspensiones temporales impuestas por las autoridades del país magrebí a distintas asociaciones en las últimas semanas, durante una rueda de prensa convocada por la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH, por sus siglas en francés).