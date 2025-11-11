OSF invertirá 19 millones de dólares en apoyo a defensores ambientales y proyectos verdes

La presidenta de Open Society, Binaifer Nowrojee, afirmó que estas inversiones "reflejan un compromiso profundo con la justicia climática, el fortalecimiento de la participación democrática y la prosperidad para todas las personas.

Nowrojee defendió el Acuerdo de Escazú de 2018, ratificado por 24 países de América Latina y Caribe, porque "empodera a las comunidades y protege a quienes defienden el medio ambiente" y recordó que el Soros Economic Development Fund (SEDF) busca generar oportunidades con inversiones "inteligentes".

Los fondos anunciados durante la COP30 de de Belém buscan fortalecer el Acuerdo de Escazú mediante apoyo financiero a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y a organizaciones civiles, con el fin de proteger a los defensores ambientales y garantizar el acceso público a la información ecológica.

La segunda línea contempla inversiones del SEDF en iniciativas privadas de crecimiento verde, con colaboración, por ejemplo, con el fondo brasileño SP Ventures, enfocado en tecnología agrícola para reducir emisiones y combatir la deforestación, o EcoEnterprises, liderado por mujeres y centrado en negocios que protegen ecosistemas y generan empleos locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tercera medida promueve el desarrollo de Finanzas Soberanas Sostenibles en Brasil, apoyando la creación de un Fondo de Descarbonización junto al Banco de Desarrollo del Estado de Espírito Santo y el Foro Brasileño de Fondos Soberanos, que buscan redirigir los ingresos del petróleo y la minería hacia sectores verdes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, la fundación respaldará la implementación del Plan de Transformación Ecológica de Brasil en colaboración con el Ministerio de Hacienda y los consorcios regionales de gobernadores del Nordeste y la Amazonía para canalizar inversiones hacia biocombustibles y bioinsumos, generando nuevos empleos y reduciendo desigualdades.