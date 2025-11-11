Partido opositor cree que el fin del TPS para venezolanos es un "error" de Estados Unidos

Según una nota de prensa difundida este martes, la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, manifestó su solidaridad a los alrededor de 600.000 venezolanos afectados desde octubre pasado, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump y permitió, de nuevo, revocar el TPS.
Esa decisión dejó a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedaron desprotegidos desde las 23.59 horas del pasado 7 de noviembre, fecha en la que expiró el amparo para ese grupo.
Verdeal aseguró que venezolanos "escaparon de un sistema político y económico que les truncó cualquier oportunidad de desarrollo y llegaron a los Estados Unidos para tener tranquilidad, empleos estables".
Además, responsabilizó al chavismo, en el poder desde hace 26 años, de la "crisis migratoria" por haber "acabado con el aparato productivo nacional, además de mantener salarios de hambre", que, según varias ONG y líderes opositores, han sido factores que han impulsado la diáspora venezolana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Gobierno de Venezuela cifra la migración en 2,5 millones de personas -de las cuales, asegura, ya regresaron 1,2 millones-, mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) calcula unos 7,9 millones de venezolanos que han salido de su país "buscando protección y una vida mejor".