Paz se reúne con vicepresidenta del BM para "articular cooperación técnica y financiera"

"Este acercamiento permitirá articular cooperación técnica y financiera para nuestro plan de gobierno, priorizando infraestructura, innovación productiva y fortalecimiento institucional", publicó Paz en su cuenta de X.

Añadió que el Gobierno de Bolivia "avanza en una agenda de desarrollo sostenible con socios estratégicos para transformar el país".

En la reunión realizada en La Paz también participó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, que en sus redes anunció que "se vienen buenas noticias".

El encuentro con ejecutivos del Banco Mundial responde al anuncio que hizo Paz tras ganar la segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de octubre, de restituir relaciones con países como Estados Unidos y organismos internacionales como el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, con el fin de generar cooperación y una agenda común que sea en beneficio de Bolivia.

En esa línea, Paz se reunió el fin de semana con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que llegó a La Paz para la investidura del mandatario boliviano, y acordaron varios pasos para restablecer la relación bilateral que incluye la reposición de embajadores, la eliminación de visas para ciudadanos estadounidenses y la llegada al país de Starlink, de Elon Musk, entre otros puntos.

El Gobierno de Paz se propuso la restitución de las relaciones con Estados Unidos, suspendidas a nivel de embajadores desde 2008, país al que viajó siendo aún presidente electo para reunirse con funcionarios de la Administración de Donald Trump y ejecutivos de organismos internacionales.

Asimismo, el presidente boliviano se reunió en la víspera con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en pos del inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.

Paz dijo que tuvieron que pasar alrededor de "15 años" para que una representación igual de importante de Alemania llegue a Bolivia.

Por su parte, Wadephul explicó que, además de haberse reunido con Paz y con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo encuentros con representantes de la industria alemana radicados en Bolivia y con actores políticos.

El gobernante boliviano ha concentrado sus primeras acciones en resolver la escasez de combustibles y la falta de dólares que Bolivia afronta desde principios de 2023, situación que coincidió con el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) y la disminución de la renta petrolera por el agotamiento de los campos de gas natural.