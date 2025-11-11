Perú formará a 80 líderes afro e indígenas para impulsar su rol en la gestión pública

"Para el Ministerio de Cultura, el fortalecimiento de las habilidades de líderesas indígenas y afroperuanas es una parte importante de la lucha por la soberanía de nuestro país”, destacó el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, en la ceremonia de suscripción del convenio, realizada en la propia institución, en Lima.

El ministro agregó que es clave la capacitación en gestión pública de estas mujeres para administrar los recursos de las regiones o representar a sus poblaciones de manera efectiva en las instancias de gobierno.

Las 80 líderes serán capacitadas en gestión y políticas públicas "como parte del compromiso del Estado para promover su participación activa en los espacios de toma de decisiones".

Asistirán al Programa de Especialización en Políticas Públicas y Gestión Pública en el marco del convenio suscrito entre el ministerio y el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN–EPG), una institución académica encargada de la capacitación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y profesionales civiles.

El ministerio agregó que este es el resultado del compromiso asumido en el marco del Grupo de Trabajo de Población Indígena (GTPI), espacio permanente de diálogo con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

También detalló que el programa tiene una duración de 120 horas académicas y se dictará en modalidad virtual, lo que permitirá la participación de mujeres de distintas regiones del país.

Los contenidos de la formación han sido adaptados considerando sus experiencias, saberes y contextos, con el propósito de promover una gestión pública inclusiva e intercultural, según detalló la nota de prensa.

El ministerio apuntó que más de tres millones de mujeres se autoidentifican como parte de un pueblo indígena u originario en Perú y cerca de 400.000 mujeres con el pueblo afroperuano, según los Censos Nacionales 2017.