Presidente israelí: actos de violencia cometidos por colonos son "estremecedores y graves"

"Los lamentables sucesos perpetrados esta noche por un puñado de individuos violentos y peligrosos son estremecedores y graves", afirmó Herzog.

"Esta violencia contra civiles y soldados traspasa una línea roja y la condeno enérgicamente. Todos los funcionarios estatales deben actuar con decisión para erradicar este fenómeno", agregó el presidente.

El Ejército israelí detuvo este martes a cuatro colonos en Beit Lid y Deir Sharaf tras recibir informes de ataques a palestinos e incendios de propiedades en la zona. Los detenidos fueron entregados a la Policía, que abrió una investigación sobre este asunto, para su interrogatorio y procesamiento.

"Investigadores policiales, junto con las fuerzas de seguridad, están recabando pruebas en el lugar de los hechos, incluyendo documentación, declaraciones de testigos y análisis forenses", afirmó la Policía en un comunicado en sus canales oficiales.

Según la agencia de noticias palestina WAFA, grupos de colonos llevaron a cabo este martes un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la localidad de Beit Lid, provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

El mismo medio añadió que un gran contingente de fuerzas israelíes irrumpió en la zona "para proteger a los colonos" y "perseguir a los residentes que intentaron repeler el ataque".

El Ejército, por otro lado, afirma que los soldados israelíes que operaban en la región fueron a su vez atacados por los colonos, quienes "dañaron un vehículo militar".

Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes durante la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años.

Solo en octubre se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada, según un informe publicado este mes de noviembre por la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM).

La ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.

Paralelamente, Israel ha licitado este año la construcción de 5.667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25.000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.