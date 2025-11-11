Putin recibe al jefe crimeo en el Kremlin para abordar "asuntos candentes"

"Hay unos asuntos candentes, vamos a hablar de ellos ahora", dijo Putin a Axiónov al término de la parte abierta de la reunión entre ambos.

El encuentro con el dirigente crimeo se produce en un momentoen que Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra las infraestructuras rusas y las de Crimea.

Las autoridades de la península informan casi a diario de bombardeos ucranianos y drones derribados en consecuencia.

Uno de los ataques más grandes tuvo lugar el mes pasado y dañó varias subestaciones eléctricas en la península, lo que llevó a cortes temporales de la luz a los consumidores locales.

