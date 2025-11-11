Rusia dice que desarrolla sus nexos con Siria, al margen de los contactos de ésta con EEUU

"No creo que en esto haya elementos interrelacionados", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al contestar a la pregunta de si los contactos entre el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, podrían dificultar el diálogo entre Moscú y Damasco.

Subrayó que Rusia construye sus "propias relaciones" con el nuevo gobierno sirio.

"Como saben, el señor Al-Sharaa realizó recientemente una visita muy significativa y exitosa a Moscú, y sus negociaciones con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, dicho sea de paso, fueron muy, muy extensas", añadió el portavoz.

Peskov aludía a las conversaciones que el jefe del Kremlin y líder de Siria celebraron en Moscú el pasado 15 de octubre, en las que, según la prensa, se abordó la situación de las dos bases militares que Rusia mantiene en territorio sirio.

"Siria intentará restablecer sus relaciones con Rusia. Lo más importante es la estabilidad en el país y en la región árabe", dijo en esa ocasión Al-Sharaa a su anfitrión.

Este lunes el líder sirio fue recibido por Trump en la Casa Blanca, en una visita que se produce después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas a Siria durante décadas y en el curso de la cual Siria se sumó a la Coalición Global para Derrotar al Estado Islámico (ISIS), liderada por Washington.