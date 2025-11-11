Shakira ofrece su tercer y último concierto en Ecuador con récord de asistencia

La barranquillera marcó un hito en los espectáculos en Ecuador al ofrecer tres conciertos debido a que, en julio, una "demanda sin precedentes" de entradas, para el 8 de noviembre, obligó a los organizadores a abrir una segunda fecha para el 9 de noviembre, en el marco de la gira internacional 'Las Mujeres ya no lloran'.

El aforo para la primera función "se agotó en pocas horas. El ritmo en que se vendieron los 'tickets' fue un récord en Ecuador para un show de esta magnitud, por lo que se agregó la segunda fecha para el 9 de noviembre, y volvió a suceder lo mismo", explicaron entonces los organizadores.

Por ello, se abrió una tercera fecha para este 11 de noviembre en el mismo estadio olímpico Atahualpa, situado en el centro norte de Quito, con un aforo para 35.000 personas en cada presentación.

La 'shakiramanía' contagió a miles de fanáticos capitalinos, como a otros tantos seguidores que llegaron a Quito de provincias e incluso del extranjero. Las calles aledañas al estadio se cerraron este martes, al igual que el fin de semana, pero al ser un día laboral provocó una gran congestión.

Incluso un colegio cercano al escenario cambió a virtual su modalidad de estudios para evitar problemas con el tráfico.

Para los conciertos, la Policía desplegó 1.100 servidores policiales con apoyo logístico para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Nombrada recientemente por la revista Billboard como la mejor artista femenina de Pop latino de todos los tiempos, Shakira ha logrado cifras sin precedentes con la gira internacional actual: más de dos millones de asistentes.

Siete años después de su visita a la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), con su gira 'Sale el Sol Tour', Shakira volvió a Ecuador con "Las mujeres ya no lloran", presentaciones en las que se han usado más de 93 toneladas en equipos de alta tecnología.

La pantalla tiene 6,6 millones de píxeles y mide 49 metros de ancho y 9,6 metros de alto.

En esta gira, Shakira, que usa vestuarios diferentes en el show y está acompañada por diez bailarines, suele ingresar al recinto del espectáculo con cien fanáticos de los países visitados.