Mundo
11 de noviembre de 2025 - 11:30

Suiza lanza su primera campaña nacional contra la violencia doméstica, sexual y de género

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2384

Ginebra, 11 nov (EFE).- El Gobierno suizo lanzó este martes su primera campaña nacional de prevención de la violencia doméstica, sexual y de género, que se desplegará en los próximos años y busca concienciar a la sociedad con mensajes a víctimas, testigos y posibles perpetradores.

Por EFE

La campaña, diseñada por la Oficina Federal para la Igualdad de Género junto a diversas instituciones locales, cantonales y nacionales, fue presentada por la consejera federal y ministra de Interior, Elisabeth Baume-Schneider, indicó un comunicado del Gobierno helvético.

Incluye el despliegue de un número de teléfono de atención a las víctimas, el 142, una página web de asesoramiento y apoyo, o anuncios en vallas publicitarias, redes sociales y otros medios de comunicación del país.

Se utilizarán en los mensajes de concienciación no sólo los cuatro idiomas oficiales del país (alemán, francés, italiano y romanche) sino también otros cuatro ampliamente utilizados en el territorio: inglés, español, portugués y albanés.

La campaña utilizará el eslogan "la igualdad evita la violencia" y se enfocará en situaciones cotidianas donde se presentan desequilibrios de poder e indicios de posibles agresiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La policía suiza registró el pasado año 21.127 casos de violencia doméstica, un aumento del 6 % con respecto a 2023, en los que las mujeres fueron las víctimas en el 70 % de las ocasiones, según señalan las estadísticas federales.