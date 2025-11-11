Ucrania confirma su retirada de cinco pueblos de la región de Zaporiyia

Un comunicado castrense ucraniano cita “la activación de las acciones de asalto del enemigo, los intentos activos de infiltración, del incremento de la exposición al fuego masivo” de sus posiciones y “la destrucción de prácticamente todos los refugios y las fortificaciones” en esas cinco localidades como motivos de la retirada.

Este repliegue tiene como objetivo, según la nota, evitar más bajas entre el personal militar ucraniano en la zona.

Las localidades de las que se ha retirado Ucrania son Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka.

Este avance ruso en Zaporiyia se suma al deterioro de la situación de las tropas ucranianas en las últimas semanas en las ciudades de Kúpiansk (en la región nororiental de Járkov) y Pokrovsk (en la región oriental de Donetsk).

Las fuerzas rusas han conseguido entrar en ambas localidades, en las que se producen combates y algunas unidades ucranianas corren el riesgo de quedarse sin rutas de suministros o retirada si la situación sigue empeorando allí para Kiev.