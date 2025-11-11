Un atacante suicida vinculado a los talibanes paquistaníes mata a 12 personas en Islamabad

El Gobierno de Pakistán ha confirmado que el suceso ha sido un ataque suicida.

El atentado tiene lugar un día después de que un vehículo explotase en Nueva Delhi, la capital de la vecina india, provocando la muerte de ocho personas. Las autoridades indias siguen investigando el incidente.

La explosión en Islamabad tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la capital, en hora punta.

Según el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, el atacante intentó entrar, sin éxito, en el recinto del tribunal. Al darse cuenta de que no podía ingresar, se inmoló junto a una furgoneta policial.

"Todas las simpatías de la nación entera, incluidas las mías, están con las familias de los mártires. Los atentados terroristas contra ciudadanos desarmados de Pakistán por parte de terroristas indios son condenables", dijo en un comunicado la Oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El mandatario ordenó investigar el incidente y aseguró que los responsables del mismo serán llevados ante la Justicia.

Inicialmente, las fuerzas de seguridad de Pakistán apuntaron al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), facción principal de los talibanes paquistaníes.

Posteriormente, en un comunicado compartido por sus canales habituales, el portavoz de los talibanes paquistaníes, Mohammad Khorasani, indicó que la rama principal del TTP no está involucrada en la explosión de Islamabad.

Horas después, una facción minoritaria de los fundamentalistas paquistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA) se atribuyó la responsabilidad del atentado a través de un comunicado en la cadena Ghazi Media Network, vinculada a la JuA.

Según las Naciones Unidas, Jamaat-ul-Ahrar opera como un grupo terrorista disidente de la facción principal del TTP, con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.

JuA se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques de la insurgencia en los últimos años, especialmente desde la vuelta al poder en Kabul de los talibanes en agosto de 2021.

Islamabad acusa a los fundamentalistas de albergar a insurgentes del TTP en su territorio, desde el que supuestamente orquestarían ataques en Pakistán. Por su parte, Kabul niega estas acusaciones.

En octubre, ambos países vivieron uno de sus peores choques fronterizos en décadas con enfrentamientos armados a lo largo de la porosa Línea Durand, la frontera de origen imperial británico que separa Pakistán de Afganistán.

Este martes, los talibanes afganos condenaron el ataque suicida en Islamabad en un escueto comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.