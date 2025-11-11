Un avión de carga militar turco se estrella en Georgia tras despegar de Azerbaiyán

Las televisiones turcas transmitieron imágenes del accidente, aunque por ahora no hay información sobre posibles víctimas ni sobre el número de tripulantes o su estado, y tampoco sobre la carga.

El Ministerio indicó en un comunicado que la aeronave había despegado de Azerbaiyán con destino a Turquía, pero se estrelló en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán por razones desconocidas.

"Se han iniciado las operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas", señaló la nota.

"Si Dios quiere, superaremos esta tragedia con las mínimas pérdidas posibles. Que Dios tenga misericordia de nuestros mártires", dijo el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en una primera reacción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los medios de comunicación turcos señalaron que la aeronave siniestrada era un Lockheed C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este tipo de aeronave, de servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga en función de su versión.