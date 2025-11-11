Un portavoz del Ejército israelí asegura que Hamás "intenta rearmarse" en Gaza

En una rueda de prensa virtual, Shoshani indicó, preguntado por cuándo se avanzará con los siguientes pasos del alto el fuego, que antes "debe haber un proceso en el que todos los rehenes sean liberados o Hamás se desarme".

Según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el 10 de octubre, el grupo islamista debía liberar en 72 horas a todos los rehenes vivos y entregar los cuerpos de todos los cautivos muertos, aunque en vista de que no era posible localizar a todos los fallecidos en ese tiempo, se estableció un mecanismo con la ayuda de la Cruz Roja para buscar los cuerpos.

El acuerdo, adoptado bajo el auspicio de Estados Unidos, no estipula fases específicas de la tregua y sobre el desarme indica que "una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas, recibirán amnistía", y los que deseen salir de Gaza "recibirán un paso seguro hacia los países receptores".

En el caso de los 20 vivos, Hamás los liberó en los primeros días del alto el fuego, pero los 28 muertos los ha ido entregando progresivamente, aludiendo dificultades a la hora de recuperarlos por la destrucción del territorio palestino y porque algunos se encuentran en zonas controladas por Israel.

En este momento, solo quedan 4 cuerpos por ser entregados.

Según Shoshani, antes de hablar de una segunda fase del alto el fuego se debe de completar la primera, pero "no todos los rehenes han sido liberados".

"Hamás no se está desarmando. Y antes de que podamos hablar del futuro de Gaza, debe haber un proceso en el que todos los rehenes sean liberados o Hamás se desarme", añadió.

El portavoz acusó a Hamás de haber violado el alto el fuego en "cientos" de ocasiones, mencionando la falta de entrega de todos los rehenes fallecidos, así como "el cruce reiterado de la línea amarilla por parte de Hamás", en referencia a la línea de retirada del Ejército israelí el Gaza.

Desde que está vigente el alto el fuego, el Ejército israelí ha matado a decenas de personas que estaban más allá de dicha línea, afirmando que se trataba de milicianos de Hamás, pero se han documentado casos de mujeres y niños asesinados por las tropas israelíes cruzando la línea, que no está claramente marcada en todo su recorrido.

Shoshani también mencionó como violación del alto el fuego "la negativa de Hamás a desarmarse". "Al contrario, Hamás intenta rearmarse, afirmar su dominio y aterrorizar a la población de Gaza", agregó.