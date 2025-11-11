Un sismo de magnitud 4,7 se siente en el sur de Perú, sin reportes de daños

El movimiento sísmico se produjo a las 2.45 hora local (7.45 GMT), con epicentro a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Arequipa, la capital regional, precisó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor de tierra tuvo una profundidad de 124 kilómetros y alcanzó una intensidad en la escala de Mercalli de III (leve) en Arequipa, una ciudad ubicada a poco más de 1.000 kilómetros de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el epicentro del temblor fue el distrito de Yarabamba y no ofreció reportes sobre víctimas o daños materiales, aunque pidió a la población que siga las medidas de seguridad ante este tipo de eventos.

Perú está ubicado en una zona del mundo denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El último terremoto devastador en el país se produjo en la ciudad sureña de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 que golpeó a esa localidad y toda la región de Ica causó más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.