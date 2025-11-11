Una facción de los talibanes paquistaníes se atribuye el ataque suicida en Islamabad

"Uno de nuestros muyahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabe un ataque suicida", dijo en un comunicado la cadena Ghazi Media Network, afiliada a JuA.

Anteriormente, un portavoz de la facción principal del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) negó que el grupo estuviese detrás del ataque, que tuvo lugar frente a los juzgados del distrito G-11 de la capital paquistaní.

Según el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, el atacante suicida intentó, durante varios minutos, acceder al recinto judicial sin éxito. Posteriormente, se inmoló junto a una furgoneta policial.

Según las Naciones Unidas, JuA es un grupo terrorista disidete del TTP con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.

Jamaat-ul-Ahrar se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.

Pakistán acusa al TTP de ser un grupo amado afín a la India que opera deste territorio afgano.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques de la insurgencia desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, en agosto de 2021.

Islamabad acusa a los fundamentalistas de albergar a insurgentes del TTP en su territorio, desde el que orquestan ataques en territorio paquistaní. Por su parte, Kabul niega estas acusaciones.

El ataque de este martes en Islamabad ha tenido lugar al día siguiente de la explosión mortal ocurrida en Nueva Delhi.

Un vehículo explotó ayer en la capital de la India, cerca del histórico Fuerte Rojo, y causó la muerte de al menos ocho personas.

Las autoridades indias investigan el suceso sin descartar ninguna hipótesis.