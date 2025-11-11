Mundo
11 de noviembre de 2025 - 14:05

Una intensa nevada deja a centenares de miles de viviendas sin electricidad en Canadá

Toronto (Canadá), 11 nov (EFE).- Una tormenta invernal que ha depositado hasta 35 centímetros de nieve ha dejado sin electricidad a centenares de miles de viviendas en la provincia de Quebec y ha obligado este martes al cierre de numerosas escuelas en el territorio.

La compañía eléctrica de la provincia, Hydro-Quebec, señaló este martes que el peso de la nieve acumulada en árboles provocó la ruptura de ramas que afectaron las líneas de transmisión.

La elevada humedad ambiental aumentó la magnitud de la nevada que fue más intensa de lo habitual para estas fechas.

En total, a primera hora de la mañana, unos 375.600 clientes de la compañía estaban sin electricidad tras una nevada que duró toda la noche.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que las nevadas seguirán este martes y miércoles en áreas de la provincia como la ciudad de Montreal, la más importante de Quebec y la segunda mayor de Canadá.

En la vecina provincia de Ontario también se han producido en las últimas horas intensas precipitaciones en forma de nieve aunque las autoridades no han informado de daños al sistema eléctrico pero si varias cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Pearson de Toronto, el más importante del país.