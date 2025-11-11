UNICEF denuncia que Israel dificulta la campaña de vacunación de 40.000 niños en Gaza

Pires lamentó que Israel considere las jeringuillas y las neveras como suministros "de doble uso", civil y militar, y añadió que les está resultando "muy difícil" que pasen los controles y las inspecciones, "a pesar de que son urgentes".

Además, destacó, UNICEF ha comprado 1,6 millones de jeringuillas y "la amplia mayoría siguen fuera de Gaza".

Las vacunas está destinadas a inmunizar a los niños de Gaza contra enfermedades "mortales, pero evitables" como la polio, el sarampión o la neumonía.

A pesar de las restricciones, UNICEF ha conseguido llegar a más de 2.400 niños en el primer día de vacunación, este domingo, y planean que la campaña se extienda hasta otras dos rondas en diciembre y enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El éxito de la campaña también depende de un alto el fuego sostenido y de la protección de el acceso humanitario y de sus trabajadores", puntualizó el portavoz de UNICEF, quien recordó que al menos 58 niños han muerto bajo ataques desde el comienzo del alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pires lamentó que desde hace meses se haya obstaculizado el acceso de otros artículos esenciales como piezas de repuesto para los camiones cisterna y otros vehículos, purificadores de agua, generadores y material educativo y lúdico para los niños que no han podido volver a la escuela.

También siguen bloqueadas en la frontera desde agosto al menos 938.000 botellas de leche de fórmula para bebés, "que podrían alcanzar a niños que están sufriendo diferentes niveles de desnutrición".