Venezuela afirma que su economía se mantiene "imperturbable" pese al despliegue de EE.UU.

La también ministra de Hidrocarburos insistió en que este año sigue creciendo una "economía que -señaló- tiene nueve barcos de guerra al frente, en el mar Caribe", y "amenazas permanentes".

"La guerra psicológica que han lanzado sobre Venezuela durante casi tres meses ningún país la aguanta, ya la economía estaría crujiendo, estaría chillando, y nosotros nos mantenemos imperturbables, nos mantenemos con el esfuerzo de cada uno de los sectores", expresó durante un acto con representantes del comercio transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló las recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la región, lideradas por Venezuela, con un crecimiento del 6 % este año.

La funcionaria también recordó que, según el Banco Central de Venezuela (BCV), el producto interno bruto (PIB) del país aumentó un 8,71 % en el tercer trimestre con respecto al mismo período del año pasado.

La vicepresidenta, quien dijo no creer que las denunciadas amenazas puedan "perturbar a Venezuela", indicó también que la recaudación tributaria del sector no petrolero se incrementó un 13,5 % entre enero y octubre respecto al mismo lapso de 2024.

En ese sentido, celebró que "la respuesta del pueblo venezolano" a la presencia militar estadounidense en el Caribe haya sido que "no teme" porque, dijo, sabe que está "en el camino correcto de la historia", el "de defender la soberanía y la integridad territorial".

"Estamos preparados sin aspavientos, pero preparados y listos para defender a nuestro país", agregó.

Rodríguez participó en la novena edición del encuentro denominado 'Radiografía del Retail a la venezolana', que contó con la participación de invitados procedentes de Uruguay, México, Argentina, Colombia y España, según el Gobierno.

El Ejecutivo chavista denuncia que la operación militar de EE.UU. es un plan para propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que Washington pueda "apoderarse" de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.