Zelenski conmemora el tercer aniversario de la recuperación de Jersón

“En noviembre de 2022 nuestras banderas azules y amarillas, que la gente había escondido durante meses, volvieron a ondear en las calles de Jersón. Recordamos aquella alegría, aquellas lágrimas, aquellos abrazos”, escribió Zelenski, que recordó que la ciudad es bombardeada a diario por las fuerzas rusas que siguen controlando la parte de la región homónima en la margen oriental del río Dniéper.

Zelenski dijo que la misma “fortaleza” que permitió a los ucranianos recuperar la capital de la región permite que la ciudad y el resto de la región en manos de Ucrania resistan los ataques continuos rusos.

“Jersón es Ucrania. Esta es gente que aprecia la vida y se alegra de verdad cuando quienes la defienden consiguen resultados”, remachó el presidente ucraniano antes de dar las gracias a quienes expulsaron a las tropas rusas de Jersón hace ahora tres años.

Jersón fue recuperada por Ucrania en su primera contraofensiva de la guerra, que permitió también a Kiev retomar el control de territorios que Rusia había tomado en la región nororiental de Járkov. Rusia está recuperando ahora algunos de los territorios que perdió en Járkov.

El final de la primera contraofensiva ucraniana en otoño de 2022 fue el momento de mayor optimismo para Ucrania de toda la guerra.