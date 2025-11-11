Zelenski visita Jersón en el tercer aniversario de la expulsión de los rusos

"He celebrado hoy aquí una reunión con todos los responsables de la seguridad. También han estado presentes nuestros militares, las fuerzas de drones, que han determinado qué debe recibir Jersón para que esté más defendida", dijo Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano ha recordado que la ciudad se encuentra bajo fuego de las fuerzas rusas de forma permanente y ha anunciado decisiones para mejorar la situación de las comunidades que están cerca del frente en cuestiones como el suministro de energía.

"Gracias a todos nuestros militares que lucharon por Jersón, a todos los que defienden esta bonita ciudad ahora", dijo también Zelenski, que durante su estancia en el municipio también visitó un hospital, que "trabaja bajo constante amenaza y en una zona de bombardeos".

Por último, recibió un informe sobre la construcción de nuevas instalaciones de infraestructura médica en la región de Jersón.

Ya hay 11 centros que cuentan con hospitales subterráneos, explicó el jefe de Estado ucraniano.