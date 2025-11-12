Adelita Grijalva, juramentada 51 días después, votará para publicar documentos de Epstein

Durante su discurso para jurar el cargo, la congresista aseguró que, por compromiso con la justicia, firmará de inmediato la petición "para liberar los archivos del caso Epstein".

La nueva legisladora de Arizona agregó que hace falta "luchar por nuestras comunidades inmigrantes y por los veteranos".

Grijalva llega al cargo tras ganar las elecciones extraoridnarias celebradas el 23 de septiembre en el séptimo distrito de Arizona, derrotando al republicano Daniel Butierez.

Los comicios se convocaron para ocupar el escaño vacante que dejó su padre, el veterano demócrata Raúl Grijalva, fallecido en marzo a causa de un cáncer.

Grijalva se describió como "la primera chicana" en llegar al Congreso y aseguró que "no será la última", en un llamado a la participación de las mujeres de origen hispano en la política de EE.UU..

Durante la ceremonia, Grijalva estuvo acompañada por dos sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein que la ovacionaron junto al resto de la cámara tras jurar el cargo.

Su llegada al Congreso se vio retrasada durante 51 días debido a que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se negó a juramentarla alegando razones administrativas relacionadas con el cierre parcial del Gobierno.

La juramentación coincide con la difusión por parte del Partido Demócrata de correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein aseguraba que el expresidente Donald Trump estaba al tanto de sus crímenes y que "pasó horas" con una de sus víctimas.

Trump ha reaccionado acusando a los demócratas de intentar "revivir el bulo de Epstein" y afirmó que se trata de una estrategia para desviar la atención de los la actuación del partido en el cierre del Gobierno Federal.