Al menos seis muertos en una estampida durante un reclutamiento del Ejército en Ghana

"Las investigaciones preliminares indican que la estampida fue provocada por una oleada inesperada de solicitantes que infringieron los protocolos de seguridad y se precipitaron hacia las puertas antes del inicio previsto del proceso de selección, alrededor de las 06:20 horas", señaló la directora general adjunta en funciones de Relaciones Públicas de las GAF, coronel Evelyn Ntiamoah.

"El desafortunado incidente provocó la muerte de seis aspirantes y dejó numerosos heridos", añadió Ntiamoah, quien precisó que el suceso tuvo lugar en el estadio deportivo El-Wak, administrado por el Ejército en Accra.

Los heridos reciben atención médica de emergencia en el Hospital Militar 37, donde equipos médicos trabajan "sin descanso" para estabilizar a los afectados y se realizan los "arreglos necesarios" para informar a las familias de los fallecidos, según la portavoz.

Las Fuerzas Armadas de Ghana, añadió, envían "sus más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos" y desean "una pronta recuperación a los heridos".

