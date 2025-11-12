Arrestan y acusan de fraude a consultora y excolaboradora del gobernador de California

Williamson, de 53 años, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, presentación de declaraciones de impuestos falsas y obstrucción a la justicia, entre otros.

El Departamento de Justicia (DOJ) alega que la consultora y sus empleados facturaron servicios "fantasmas" por 225.000 dólares a una cuenta de campaña política inactiva.

La acusación formal también alega que Williamson conspiró con un socio para crear contratos falsos con fecha retroactiva, tras verse vinculada en una investigación federal relacionada con los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) otorgados a su empresa en la pandemia de la covid-19.

La consultora política también está acusada de presentar declaraciones de impuestos falsas en las que reclamaba más de un millón de dólares en deducciones comerciales por gastos que en realidad eran personales, como viajes en jet privado, estancias en hoteles de lujo, y bolsos de diseñador, así como reclamaciones por trabajos ficticios para amigos y familiares, detalla la acusación.

Conocida por su amplia experiencia política en California, Williamson asesoró al gobernador Gavin Newson entre 2023 y 2024. También fungió como secretaria del Gabinete del exgobernador Jerry Brown.

Las autoridades federales dijeron que la acusación fue el resultado de una investigación de tres años, lo que significa que la consultora estaba en la mira de la Justicia estadounidense desde el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

De ser declarada culpable, la consultora enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión y una serie de multas de hasta 250.000 dólares por cada cargo de fraude.

El gobernador Newsom, presente en la COP30 que se realiza en Brasil, no se ha pronunciado.