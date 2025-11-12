Asesinan a funcionario del ayuntamiento de Chilpancingo, en el sur de México

De acuerdo con los primeros reportes al número de emergencia 911, el hecho se registro a las 07:15 hora local (13:15 GMT) en la calle principal de la colonia El Tomatal de la capital sureña, cuando el funcionario salió de su domicilio y al abordar su automóvil Bora color gris fue atacado.

El hombre de 42 años recibió al menos cinco disparos y fue trasladado por familiares a un hospital para su atención, donde posteriormente murió.

La zona del ataque fue acordonada por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo hasta este mediodía no se ha emitido información al respecto.

El 7 de septiembre pasado fue asesinado Jesús Sánchez Malagón en la colonia CNOP, quien era cobrador de la misma dependencia, perteneciente a la Dirección de Gobernación, mientras desarrollaba su trabajo en un tianguis.

En octubre de 2024, fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad el secretario general del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, a pocos días de haber tomado protesta en el cargo.

Posteriormente fue asesinado y decapitado el presidente municipal, Alejandro Arcos, y en diciembre el presidente del Patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo, una de las celebraciones más importantes de la ciudad, Martín Roberto Ramírez Ruiz, en un ataque directo en un acto público en el que también murió el colaborador José Vidal Nájera.

Los hecho ocurren apenas días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que ha generado una fuerte indignación en todo el país y especialmente en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Además, se dan apenas un día después de que el gobierno federal presumiera una disminución del 32 % en los homicidios en el país en los primeros trece meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.