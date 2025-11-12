Ben Gvir se congratula por petición de Trump de indultar a Netanahu: "Correcto y urgente"

"Un indulto en este caso es lo correcto y urgente", dijo Ben Gvir, líder de Poder Judío, una de las dos formaciones ultranacionalistas que forma parte del Ejecutivo de Netanyahu y que han apoyado la continuación de la ofensiva el Gaza y la anexión del territorio palestino de Cisjordania.

Este ministro, conocido por ser colono y supremacista judío, afirmó en su cuenta de X que las acusaciones contra Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, son "fabricadas y despreciables".

Y criticó a la Fiscalía israelí, de la que dijo que sus "calumnias y delitos quedan al descubierto a diario en los tribunales".

"Un indulto en este caso es lo correcto y urgente. ¡Presidente Herzog, escuche al presidente Trump!", dice en su mensaje.

Herzog hizo pública este miércoles una carta de Trump con una petición oficial para que indulte a Netanyahu.

En un comunicado, la Presidencia israelí recordó que "quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos".

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, considerado el más grave, sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.