Brasil lidera la innovación en Latinoamérica en materia de patentes, marcas y diseños

Según el documento publicado este miércoles, en materia de patentes se registraron 7.988 solicitudes desde Brasil, un 9,6 % más que en 2023, lo que situó al país suramericano en 25ª posición, justo después de España.

China lideró esa lista con 1,79 millones de patentes, un 48 % del total, seguida de EEUU con 501.831 solicitudes y Japón con 419.132.

En la región latinoamericana también destacaron México (35ª posición mundial, con 1.911 patentes), Chile (49ª, con 855) y Argentina (53ª, 719 solicitudes).

En la lista de países según solicitudes de marca registrada, Brasil ocupó un muy destacado quinto puesto global, con 436.314 solicitudes, un 10,4 % más que en 2023, superada sólo por China (7,3 millones), EEUU (836.457), Rusia (559.436) e India (533.110).

México ocupó la 14ª posición con 170.622 solicitudes de marca registrada, Argentina la 20ª con 89.113, y Chile fue 27ª con 47.785 tramitaciones.

En la clasificación de solicitudes de registro de diseños, donde dominó una vez más China con 906.849 (un 58 % del total), Brasil fue 17ª con 6.494 peticiones, mientras que Argentina ocupó la posición 36 con 1.565.

La OMPI, una de las agencias especializadas de Naciones Unidas, destacó que a nivel global las solicitudes de patente crecieron un 4,9 % hasta una cifra récord de 3,7 millones, mientras que las de marca registrada bajaron un 0,1 % hasta 15,2 millones y las de diseños crecieron un 2,2 % hasta 1,6 millones.