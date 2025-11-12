Canadá sanciona individuos y entidades rusos vinculados con drones y el sector energético

Toronto (Canadá), 12 nov (EFE).- Canadá impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluyen medidas contra su programa de desarrollo de drones y el sector energético, y que afectan a 13 individuos y 11 entidades, anunció la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand.