Capturan a cinco miembros de las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia

El Ejército dijo en un comunicado que los enfrentamientos ocurrieron en una zona rural de Guacarí y que los capturados intimidaban a la población civil a través de "homicidios selectivos, extorsiones, acciones terroristas y hurtos".

La información detalló que luego de los combates tres presuntos guerrilleros fueron detenidos y los otros dos arrestados en los controles dispuestos en el área.

Igualmente, el Ejército aseguró que dos de los capturados tenían órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y extorsión, entre otros.

Los capturados, las armas y los elementos incautados fueron puestos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) y de la Policía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el Valle del Cauca y su vecino, Cauca, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC. Sin embargo, también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.