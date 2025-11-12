Charly García recibe el premio Konex de Brillante en una emotiva ceremonia en Buenos Aires

"Agradezco a todos y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento, a mi gran amiga Mercedes Sosa", dijo García en los Premios Konex 2025 a la Música Popular, una ceremonia a la que asistieron artistas, productores, periodistas y gestores culturales argentinos.

El premio Konex de Brillante, otorgado por la institución a la máxima figura popular de la música de la década, también fue recibido por figuras como Atahualpa Yupanqui, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

La entrega del premio fue precedida por un emotivo video del artista, quien luego ingresó al escenario en su silla de ruedas.

El ídolo del rock cerró la noche con una foto junto a otros artistas premiados con el Konex de Platino durante la ceremonia, entre los que se encontraban Soledad Pastorutti, Abel Pintos y los integrantes de 'La Aplanadora del Rock', Divididos.

También fueron homenajeados Lali, Wos, Fito Paez, el dj Hernán Cattaneo y las bandas Babasónicos y Miranda!, entre muchos otros.

El 9 de octubre, García estrenó junto al exlíder del grupo británico The Police, Sting, una colaboración llamada 'In the Citiy', compuesta originalmente en inglés por el músico argentino, que combina las influencias musicales de ambos artistas.

García, autor de canciones históricas como 'Demoliendo hoteles', 'Rezo por vos' y 'Nos siguen pegando abajo', cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como 'Clics modernos' (1983) y 'Say No More' (1996).

El pasado agosto, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que "Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano".