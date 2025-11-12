China busca cooperación digital con UE y avisa de retos como seguridad y competencia justa

"China cree firmemente que el futuro no es una tarta a repartir, sino un jardín que debemos cultivar juntos, China no busca un juego de suma cero, sino de sumar de forma positiva", dijo el vicedirector del Departamento de Comercio de Servicios del ministerio durante su intervención en un acto paralelo dentro de la Web Summit de Lisboa, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

Guangyao participó en el seminario 'China-UE sobre la Cooperación de Servicios', que se celebró en los márgenes de la Web Summit, donde dio por inaugurada "una cooperación" a largo plazo con este evento, que les sirve de escaparate en Europa y que en esta edición, la décima, cuenta con la mayor participación de empresas chinas de su historia.

Dentro de esa búsqueda de una mayor colaboración con la UE en comercio digital, el responsable chino aseguró que su país continuará con "la armonización" de sus políticas y "la apertura institucional"

Destacó que el gigante asiático es un actor "importante" en el desarrollo del comercio digital de servicios y citó áreas de crecimiento como la computación en nube, los datos y 'blockchain'.

"China y la UE están muy alineados en gobernanza digital, ambos abogan por un camino basado en reglas para el desarrollo de la economía digital y comparten un amplio consenso en asuntos como la protección de la privacidad de los datos, la responsabilidad de las plataformas y los impuestos digitales", enumeró.

Guangyao indicó que ambas partes, más que competidores, deben se colaboradores: "Deberíamos cooperar en sinergia, no en aislamiento", apuntó, y subrayó que los "estándares" deben ser una de las claves clave para promover esa cooperación.