Corte Suprema de Justicia avala extradición a EE.UU. de poderoso narco colombiano

Marín es uno de los jefes de la banda criminal La Inmaculada que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centro y Norteamérica, con nexos con carteles del narcotráfico de México.

Las pesquisas de las autoridades de Estados Unidos afirman que La Inmaculada emplea "lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor" para mover toneladas de cocaína en Colombia con destino a Denver y Dallas, en asocio con carteles mexicanos.

Actualmente, Marín está en una estación de policía de Bogotá, a donde llegó de la cárcel de La Picota, donde purga una condena de 30 años por sus vínculos con el asesinato de, al menos, 46 personas.

En el concepto favorable sobre la extradición de Marín, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que, aunque parte de las operaciones se realizaban en Colombia, los delitos también se concretaron en Estados Unidos, donde la droga era distribuida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por eso se consideró que el crimen tiene "carácter transnacional" y cumple con el principio de territorialidad compartida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En razón de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por la posible comisión de los delitos de 'tráfico de drogas ilícitas' y 'concierto para delinquir'", señaló el documento.

Ahora, con el concepto favorable, el expediente pasa al Ministerio de Justicia para la elaboración del proyecto de resolución y, posteriormente, al despacho del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien puede autorizar o negar la entrega.

Según cifras del Ministerio de Justicia, durante el Gobierno de Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico, resoluciones y extradiciones que "ya se cumplieron".