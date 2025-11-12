Custo Dalmau: "La moda en Latinoamérica es un fenómeno social"

"La moda en Latinoamérica es un fenómeno social, quizás como producto de consumo es inferior a los niveles de Europa, pero como fenómeno social quizás está más desarrollado y tiene más potencial", afirmó Ángel Custodio Dalmau (Custo Barcelona) antes de su desfile en la séptima edición de la pasarela latinoamericana.

El creador catalán, cuya firma se popularizó en los 2000 al salir en series como 'Sexo en Nueva York' o 'Friends', fue homenajeado este miércoles por su trayectoria. "Es cierto que sobrevivir en moda no es fácil, es una industria de carácter perecedero, porque estás de moda y dejas de estarlo", reflexionó.

Para el diseñador, el éxito de permanecer en un sector tan cambiante viene "de trabajar con entusiasmo y dedicarle al proyecto creativo la mejor energía, además de contar con un equipo de gente muy potente", explicó Dalmau, que ha mantenido el sello colorido y disruptivo de su firma a lo largo de los años.

"Tenemos una conexión de muchos años con Latinoamérica, hemos desfilado en muchos de sus países muchas veces y para nosotros ha sido una extensión natural", destacó el creador, que la semana próxima presentará su colección en República Dominicana, mientras que a Colombia y Chile llegará antes de terminar el año.

El diseñador ha recibido el Premio de Honor de Fashion Week Latam por su contribución al impulso y la proyección de la moda iberoamericana. El reconocimiento, entregado durante la jornada inaugural en el Espacio Monbull de Conde Duque, pone enalor sus más de cuatro décadas de trabajo, así como su apoyo al talento emergente.

"Latinoamérica ha sido una extensión de nuestra cultura. Madrid podría ser el puente de unión; esta iniciativa tiene mucho sentido", aseguró Dalmau, quien considera que el futuro de la moda pasa por reforzar los lazos entre ambos continentes.

La organización resaltó que la trayectoria de Dalmau encarna "la persistencia y el espíritu innovador" que caracterizan a los grandes nombres del diseño.

Con una marca que ha desfilado en Nueva York, Miami, São Paulo o Ciudad de México, Custo Barcelona mantiene su proyección internacional y continúa expandiendo su presencia en América Latina, donde ha encontrado un público fiel que comparte su visión optimista y vanguardista de la moda.

La distinción a Custo Barcelona se enmarca dentro de la séptima edición de la pasarela latinoamericana, que este año se celebra bajo el lema 'El legado y la continuidad de la moda' y que reúne a ocho diseñadores procedentes de distintos países junto a figuras emblemáticas del panorama español.

Durante tres días, la cita reivindica el color, la artesanía y la diversidad cultural como ejes de una moda que apuesta por la fusión y el intercambio creativo.