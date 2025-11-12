Daca se blinda antes del anuncio del tribunal que juzga a Hasina por las protestas de 2024

Según dijo al medio bangladesí New Age el oficial de relaciones públicas de la Guardia Fronteriza de Bangladés (BGB) -una fuerza paramilitar que opera en el país-, Shariful Islam, se han desplegado doce pelotones extraordinarios en puntos sensibles de Daca.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) de Bangladés, una corte doméstica establecida en 2009 para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional, presentó en junio, a través de su fiscalía, cargos contra Hasina.

La veterana exmandataria se vio forzada a abandonar su cargo en agosto de 2024 tras unas protestas multitudinarias contra un sistema de cuotas en el empleo público. Desde entonces, permanece exiliada en la India.

Según la fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron, más de 25.000 resultaron heridas e innumerables fueron sometidas a tortura y otros tratos inhumanos durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En mayo, el Gobierno provisional de Bangladés, que lidera Muhammad Yunus, ilegalizó la Liga Awami, el partido de Hasina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fuerza política pidió ayer a través de su perfil en la red social X, que continúa activo pese a la prohibición, que las calles de Bangladés "vuelvan a levantarse" ante el anuncio del TPI.

"Esto no es sólo una protesta, es un movimiento popular para recuperar la democracia", añadió la Liga Awami.

Bangladés, que puso a Muhammad Yunus al frente de un Gobierno provisional para reconducir el país hacia la democracia, prevé celebrar elecciones a principios de 2026.