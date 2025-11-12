Desmantelada una red que usaba drones para introducir hachís en España desde Marruecos

Los drones, ensamblados por miembros del propio grupo, despegaban casi cada madrugada, cuando las condiciones de viento en la zona lo permitían, de la provincia de Cádiz (sur), atravesaban el Estrecho de Gibraltar, cargaban el material y, en el regreso, liberaban la droga en pleno vuelo en las localidades gaditanas de Vejer de la Frontera o Tarifa.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega, explicaron este miércoles que la operación se efectuó tras ser detectados diversos vuelos no identificados entre Marruecos y España. En total, fueron intervenidos ocho drones artesanales listos para su uso y otros diez en preparación.

El grupo criminal operaba habitualmente durante la madrugada, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables y la escasa visibilidad. Lanzaban hasta diez drones simultáneamente, que volaban hasta Marruecos para ser cargados con la droga y conseguían introducir en una sola noche alrededor de 200 kilos de hachís.

Tras descargar, la droga era trasladada a casas rurales alquiladas, empleadas como guarderías temporales para evitar sospechas y asegurar la distribución posterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los agentes comprobaron que los encargados de la logística y mantenimiento de los drones habían adquirido un elevado número de nuevos aparatos, aún en sus cajas de origen, pendientes de montaje y puesta a punto. Actualmente estaban en proceso de montaje otros 10 nuevos drones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras más de un año de investigación y seguimiento, el pasado 22 de octubre se estableció un dispositivo que permitió interceptar un vehículo de la organización que transportaba una partida de hachís que previamente habían trasladado con los drones desde Marruecos, y cuyo conductor fue detenido

Y una vez identificadas las localizaciones y la infraestructura de la red, el pasado lunes se efectuaron cinco registros en varias localidades de Cádiz, operativo que se saldó con la detención de otros integrantes de la organización y la intervención de más de 150 kilos de hachís, 320.000 euros en efectivo, ocho drones artesanales completos y otros diez en proceso de montaje, junto con repuestos, herramientas y equipos electrónicos para su ensamblaje y control.