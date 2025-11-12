Día 3 de la COP30: los pueblos indígenas, protagonistas de la jornada

Redacción Medioambiente, 12 nov (EFE).- Las comunidades indígenas siempre han tenido su lugar en las cumbres climáticas pero en la COP30 su presencia se ha multiplicado para la participación en la Cumbre de los Pueblos y también en la primera Cumbre de Mujeres Indígenas que se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes.