12 de noviembre de 2025 - 07:25
Día 3 de la COP30: los pueblos indígenas, protagonistas de la jornada
Redacción Medioambiente, 12 nov (EFE).- Las comunidades indígenas siempre han tenido su lugar en las cumbres climáticas pero en la COP30 su presencia se ha multiplicado para la participación en la Cumbre de los Pueblos y también en la primera Cumbre de Mujeres Indígenas que se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes.
Hoy y mañana, los asuntos temáticos previstos en la agenda diaria se relacionan con salud, empleo, educación, cultura, justicia, derechos humanos, integridad de la información y trabajadores; además, también estará sobre la mesa el Balance Ético Global, reforzando la equidad y la responsabilidad moral en la gobernanza climática.