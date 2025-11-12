DiCaprio homenajea a Jane Goodall en su funeral: "Fue una mujer absolutamente imparable"

"La mayoría la conocía como Jane Goodall, el icono, la leyenda, pero la Jane que tuve la fortuna de conocer era amable, curiosa, divertida, ingeniosa y absolutamente imparable", declaró DiCaprio desde el púlpito de la catedral.

El actor, conocido por su defensa del medioambiente y los pueblos indígenas desde 1998 con la Fundación Leonardo DiCaprio, recordó su amistad con Goodall, los viajes, conferencias y conversaciones que mantuvieron, y su "esperanza compartida" de que las próximas generaciones sean mejor.

"Jane siempre se guió por la esperanza, nunca se dejó llevar por la desesperación. Se enfocó en lo que se podía hacer, nos recordó que el cambio comienza con la compasión y que nuestra humanidad es nuestra mayor herramienta", declaró.

Nacida en Londres en 1934, Goodall fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conducta y habilidades desconocidas en sus investigaciones, a las cuales dedicó más de 60 años de su vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primatóloga se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos cuando falleció el 1 de octubre, a los 91 años, por causas naturales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el funeral intervinieron también miembros del Instituto Jane Goodall, como su directora ejecutiva, Anna Rathmann, y Merlin van Lawick, uno de los nietos de la conservacionista.

"Te prometo que usaré este inteligente cerebro humano que tengo para encontrar soluciones que nos permitan evolucionar en armonía con la naturaleza", aseguró Van Lawick en alusión a su abuela.

La ceremonia se celebró en la Catedral Nacional de Washington, templo que acoge a todas las confesiones religiosas, y fue presidida por la prelada Mariann Budde.

La catedral ha sido escenario de funerales de Estado de expresidentes de Estados Unidos, el último de ellos el de Jimmy Carter, el pasado enero.

En las escaleras del templo, una veintena de perros de terapia recibieron simbólicamente la urna con las cenizas de Goodall y ofrecieron consuelo a los asistentes.