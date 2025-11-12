Dos bancos bitcóin abrirán operaciones en El Salvador, según embajadora en Estados Unidos

"Son dos iniciativas de bancos bitcóin, que son privadas", reveló la diplomática salvadoreña en el marco de la inauguración de la conferencia Bitcóin Histórico en el centro de la capital salvadoreña, que reúne a entusiastas de esta criptomoneda.

Mayorga detalló que los procesos de uno de estos bancos "ya están bien avanzados y a pocas semanas de aperturar, y hay otro también que lo ha estado trabajando en la Oficina Bitcoin".

"Precisamente ambos están tomando ventaja de todas las leyes y regulaciones que se han hecho, así que creo que es muy positivo porque esto nos va permitiendo que la agenda bitcóin vaya avanzando en el país", de acuerdo con la embajadora.

Sostuvo que las actividades de estos bancos podrían realizarse no solo en la capital, sino que otras localidades, y que "sus operaciones aquí en El Salvador son muy positivas, porque al final lo que queremos atraer son diferentes instancias financieras que vengan al país".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, la embajadora salvadoreña no precisó el monto de inversión que tendrán estas dos iniciativas y tampoco de lo atraído al país tras la adopción del bitcóin como moneda de curso legal entre septiembre de 2021 y enero de 2025, en ese último mes cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI) le retiró esta calidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hay muchas compañías que ya están invirtiendo y están viéndolo como un hub tecnológico", pero "no podría dar una sola cifra precisa ni un estimado, pero sí estamos viendo que toda esa inversión está llegando al país y cada día va a llegar más", indicó Mayorga.

Preguntado por la prensa si le gustaría abrir un banco en El Salvador con operaciones en bitcóin, el empresario mexicano Carlos Salinas Pliego, que se encuentra en el país centroamericano para participar en la conferencia bitcóin, dijo que le "encantaría".

"Me encantaría, en cuanto el país de El Salvador tenga un marco regulatorio claro para la institución financiera bitcóin lo haremos con mucho gusto, sí me interesa muchísimo", declaró Salinas Pliego.

"Me dio una pena haber vendido el banco que tenía aquí, pero pues cuando pasó eso estaban aquí en unos problemas gravísimos", recordó el dueño de Banco Azteca.