EE.UU. comparte "la preocupación" de la OEA por las elecciones de Honduras

"EE.UU. comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre.

Nuestro Gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras", aseguró Landau en un mensaje en la red social X.

Según dijo, el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo se preocupan "profundamente por el hemisferio occidental" y advirtió que responderán con "con rapidez y firmeza a cualquier atentando contra la integridad del proceso democrático en Honduras".

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió este martes a Honduras respetar la "independencia" de las autoridades electorales ante el proceso judicial impulsado contra dos magistrados del Tribunal Electoral del país.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitó un antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido acusada por la Fiscalía de 'conspiración' contra el proceso electoral.

Una misión de observación electoral de la organización se encuentra en el país centroamericano.

En los comicios se elegirán al presidente del país para el periodo 2026-20230, así como a los miembros del Congreso y cientos de alcaldes y regidores.