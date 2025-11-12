EE.UU. sanciona a un grupo armado de Birmania por supuestas estafas cibernéticas

"Las redes criminales que operan desde Myanmar están robando miles de millones de dólares a estadounidenses con estafas en línea", declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, en un comunicado.

El funcionario acusó además al grupo, que defiende la autodeterminación del pueblo Karen y controla una zona en la frontera entre Birmania y Tailandia, de traficar con seres humanos y de alimentar la "brutal" guerra civil en Birmania.

Estados Unidos también impuso sanciones a las empresas Trans Asia y Troth Star, con sede en Tailandia, y al ciudadano Chamu Sawang, director de Trans Asia, por colaborar en la creación de centros de estafa y estar vinculados al "crimen organizado" chino.

Según el Tesoro, los estadounidenses sufrieron fraudes cibernéticos provenientes del Sudeste asiático por más de 10.000 millones de dólares en 2024, un incremento del 66 % respecto al año anterior.

