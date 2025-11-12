El alcalde de Estambul exige la emisión del juicio en el que le piden 23 siglos de cárcel

"Si tienen valor, retransmitan las audiencias en directo por televisión”, escribió en la red social X Imamoglu, candidato a la presidencia de Turquía por el CHP, el partido líder de la oposición.

La acusación contra Imamoglu, presentada ayer y basada en gran parte en declaraciones de testigos supuestamente implicados pero "arrepentidos", lo describe como el "líder de una organización criminal con fines de lucro".

El pliego menciona a 402 sospechosos por 143 supuestos delitos cometidos desde 2014, como sobornos, desfalcos, comisiones o amaño de licitaciones, actividades que habrían causado a las arcas públicas pérdidas de unos 3.000 millones de euros y 95 inmuebles.

La imputación, además, solicita a la Fiscalía del Tribunal Supremo la disolución del CHP.

Imamoglu asegura que la acusación es una "mera colección de mentiras fabricadas mediante amenazas, detenciones y coacción" para atacar directamente al CHP.

También instó al Parlamento a tomar medidas para garantizar que el juicio pueda retransmitirse por la cadena estatal TRT y otros canalES.

El jefe del CHP, Özgür Özel, denunció hoy que el escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de frases "copiadas y pegadas", con las mismas declaraciones atribuidas a diferentes personas en delitos distintos y basados en suposiciones y rumores.

Varias figuras de la oposición y dirigentes del CHP han asegurado que se trata de un juicio político y han denunciado que la ley establece que una acusación debe permanecer confidencial hasta que sea aceptada por el tribunal.

Sin embargo, la acusación contra Imamoglu apareció en medios progubernamentales incluso antes de que el fiscal la presentara oficialmente y con errores que agravaban los supuestos delitos.

Un reportaje emitido el martes por TRT mencionó una supuesta transferencia por valor de 16 millones de euros de Imamoglu a uno de sus hijos, una cifra que la propia emisora corrigió más tarde a 16.000 euros.

En marzo de 2024 el CHP ganó las elecciones locales en Turquía, en la que fue la primera derrota electoral de la formación islamista AKP en los 22 años que su líder, Recep Tayyip Erdogan, lleva en el poder, bien como primer ministro o como presidente.

Desde su reelección como alcalde en esos comicios, Imamoglu ha sido objeto de numerosas investigaciones y acusaciones que van desde falsificar su título universitario a pertenecer a banda terrorista, corrupción y espionaje.